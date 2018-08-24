Когда мечта сбылась досрочно. Уральской сказочнице Вере Сибирёвой сегодня исполнилось 89 лет

Между тем, она уже выпустила юбилейный сборник «Бездонное озеро»

На всю страну Вера Васильевна прославилась тем, что продавала на улице написанные ею сказки. На вырученные деньги бабушка хотела издать большой сборник с иллюстрациями покойной дочери. В планах было выпустить его к 90-летию. Однако благодаря неравнодушию людей со всего мира писательница осуществила мечту уже в 89. Тысячу экземпляров «Бездонного озера» напечатают в ближайшее время. И известно, что заявок на нее в разы больше. Поэтому Вера Васильевна планирует заказать еще один тираж.

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