Внук Сергея Прокофьева, Габриэль Прокофьев, прилетел в Екатеринбург

Знакомство внука Сергея Прокофьева с уральским оркестром состоялось год назад, тогда же возникла и идея совместной записи диска. За 4 дня оркестру предстоит записать четыре инструментальных концерта Прокофьева-младшего – для саксофона, барабана, вертушек и виолончели. Сам композитор признался, что в отличие от деда дирижировать не умеет, поэтому за пультом дирижер Большого театра Алексей Богорад, который уже не раз сотрудничал с уральским филармоническим оркестром. Музыка деда и внука тоже не похожа.