Срок за сувенир: свердловчанин попал в тюрьму из-за напитка, привезенного из Перу

Прошлой зимой Максим уехал в Южную Америку восстанавливать позвоночник. За месяц лечения напитком из лианы боли в спине исчезли. Свердловчанин решил продолжить курс в России — взял с собой две бутылки зелья. Местные таможенники его успокоили, заявив, что чудодейственное снадобье легально во всем мире. Однако в России туриста задержали — в одной из бутылок обнаружили запрещенное вещество. Чтобы не испортить себе отдых, а возможно, и жизнь, туроператоры советуют заранее изучить список вещей, запрещенных к ввозу. Его можно найти в интернете.