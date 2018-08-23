Срок за сувенир: свердловчанин попал в тюрьму из-за напитка, привезенного из Перу

Оказалось, что напиток содержал наркотическое вещество

Прошлой зимой Максим уехал в Южную Америку восстанавливать позвоночник. За месяц лечения напитком из лианы боли в спине исчезли. Свердловчанин решил продолжить курс в России — взял с собой две бутылки зелья. Местные таможенники его успокоили, заявив, что чудодейственное снадобье легально во всем мире. Однако в России туриста задержали — в одной из бутылок обнаружили запрещенное вещество. Чтобы не испортить себе отдых, а возможно, и жизнь, туроператоры советуют заранее изучить список вещей, запрещенных к ввозу. Его можно найти в интернете.

Также в разделе Жизнь

Вокруг света на мотоцикле: путешественник проехал на железном коне 75 стран
14.08.2018
Вокруг света на мотоцикле: путешественник проехал на железном коне 75 стран
Мисс Екатеринбург-2018 приступила к новым обязанностям
13.08.2018
Мисс Екатеринбург-2018 приступила к новым обязанностям
Ребёнок ЭКСПО появился в Ленинском районе
15.08.2018
Ребёнок ЭКСПО появился в Ленинском районе
На Свердловской железной дороге отмечают своеобразный юбилей «Ласточки»
15.08.2018
На Свердловской железной дороге отмечают своеобразный юбилей «Ласточки»
Вчера
Срок за сувенир: свердловчанин попал в тюрьму из-за напитка, привезенного из Перу