В учебном центре метрополитена все преподаватели — практикующие работники. Впрочем, о теории здесь не забывают: есть свои учебники, дисциплины и экзамены. Программа обучения рассчитана на четыре с половиной месяца. От желающих нет отбоя. На каждое место 20 претендентов. Предпочтение отдают тем, кто уже работал на железной дороге. Но даже у них возникают сложности.
Работа под землей: где готовят сотрудников метрополитена
Обучение тех, кто трудится под землей, лежит на поверхности
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Работа под землей: где готовят сотрудников метрополитена