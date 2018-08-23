Работа под землей: где готовят сотрудников метрополитена

В учебном центре метрополитена все преподаватели — практикующие работники. Впрочем, о теории здесь не забывают: есть свои учебники, дисциплины и экзамены. Программа обучения рассчитана на четыре с половиной месяца. От желающих нет отбоя. На каждое место 20 претендентов. Предпочтение отдают тем, кто уже работал на железной дороге. Но даже у них возникают сложности.