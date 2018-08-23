Просто подари мне один только день: соседи жалуются на подражателя Киркорова

Поклонник короля российской эстрады музицирует на третьем этаже. Но его прекрасно слышно даже на пятом. Слов, может, и не разберешь, но музыка буквально бьет по перепонкам. Никто не собирается наступать молодому таланту на горло. Но существуют правила пользования жилыми помещениями. Шум, который здесь песней зовется, служит основанием для привлечения нарушителя к административной ответственности, говорят юристы.