Подростка, обвиняемого в расправе над инвалидом из Березовского, отправили домой

Дело об убийстве 20летнего юноши-инвалида прогремело на всю страну. По материалам следствия, его избили до смерти четверо подростков. А их подруга снимала издевательства на телефон. Школьнику, который, по версии оперативников, проявил наибольшую жесткость, сразу взяли под стражу. Накануне суд решил арестовать еще одного подростка. Сегодня к ним в СИЗО отправили третьего приятеля. Четвертый мальчик и 13-летняя девочка, наблюдавшая за зверствами со стороны, пока на свободе. Ей, в отличие от подельников, в худшем случае грозит три года в центре временной изоляции. Возраста привлечения к уголовной ответственности школьница еще не достигла.