Нет криминалу: местные политтехнологи пожаловались в ЦИК на угрозы и преследование

Проблема нездоровой конкуренции на выборах в Екатеринбурге вышла на федеральный уровень

В своем обращении политтехнологи указали на десятки случаев криминального давления на кандидатов и их сторонников, которые произошли за последние месяцы. Огласку всей этой тревожной ситуации пообещал дать московский политолог Константин Калачев. По его словам, такого нет ни в одном другом регионе страны. И, в первую очередь, нужно ответить на вопрос — почему?

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