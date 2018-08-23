Нет криминалу: местные политтехнологи пожаловались в ЦИК на угрозы и преследование

В своем обращении политтехнологи указали на десятки случаев криминального давления на кандидатов и их сторонников, которые произошли за последние месяцы. Огласку всей этой тревожной ситуации пообещал дать московский политолог Константин Калачев. По его словам, такого нет ни в одном другом регионе страны. И, в первую очередь, нужно ответить на вопрос — почему?
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