Нет криминалу: местные политтехнологи пожаловались в ЦИК на угрозы и преследование

В своем обращении политтехнологи указали на десятки случаев криминального давления на кандидатов и их сторонников, которые произошли за последние месяцы. Огласку всей этой тревожной ситуации пообещал дать московский политолог Константин Калачев. По его словам, такого нет ни в одном другом регионе страны. И, в первую очередь, нужно ответить на вопрос — почему?