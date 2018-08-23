Чтобы помнили: в Екатеринбурге открылся музей Уральского добровольного танкового корпуса

Экспозицию ещё только формируют, но зрители уже могут увидеть уникальные экспонаты

В марте 1943 года воинские соединения для Уральского добровольческого танкового корпуса формировались в Свердловске, Нижнем Тагиле, Дегтярске и Алапаевске. Лозунг танкистов был «Сделаем сверхплановые танки и поведём их в бой». В год 75-летия со дня основания уникального танкового соединения в Екатеринбурге решили открыть центр, где будет храниться вся история соединения.

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Чтобы помнили: в Екатеринбурге открылся музей Уральского добровольного танкового корпуса