Чтобы помнили: в Екатеринбурге открылся музей Уральского добровольного танкового корпуса

В марте 1943 года воинские соединения для Уральского добровольческого танкового корпуса формировались в Свердловске, Нижнем Тагиле, Дегтярске и Алапаевске. Лозунг танкистов был «Сделаем сверхплановые танки и поведём их в бой». В год 75-летия со дня основания уникального танкового соединения в Екатеринбурге решили открыть центр, где будет храниться вся история соединения.