В детском саду на Пионерском спасают ястреба-тетеревятника

У ястреба повреждены лапы. Временное пристанище пернатому гостю соорудили в картонной коробке. Специалисты считают, что птица могла пораниться ударившись о стекло или в результате неудачного приземления. В город этих хищников манит обилие легкой добычи — голубей и крыс. Сейчас пернатого гостя откармливают сырой курятиной и в ближайшие дни отправят в питомник хищных птиц «Халзан», если только найдутся желающие отвезти туда птицу. Зоозащитники и специалисты екатеринбургского зоопарка отказались взять ястреба, но выдали работникам детского сада рекомендации по его кормлению и уходу.