Спокойствие, только спокойствие: в школах увеличивают штат психологов и медиаторов

Многие эксперты утверждают, что современные дети ничуть ни злее подростков из других поколений. А методы примирений, которые только вводят в школах Екатеринбурга, на самом деле давно и хорошо известны. Веяние времени — служба медиации – не что иное, как стол примирений, за который будут усаживать конфликтующих школьников.