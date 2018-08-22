Спокойствие, только спокойствие: в школах увеличивают штат психологов и медиаторов

Специалисты будут выявлять агрессоров и бороться с подростковой жестокостью

Многие эксперты утверждают, что современные дети ничуть ни злее подростков из других поколений. А методы примирений, которые только вводят в школах Екатеринбурга, на самом деле давно и хорошо известны. Веяние времени — служба медиации – не что иное, как стол примирений, за который будут усаживать конфликтующих школьников.

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Спокойствие, только спокойствие: в школах увеличивают штат психологов и медиаторов