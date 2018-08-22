Невыездные: ГИБДД запретила общественному транспорту ездить в Солнечный

Эта новость для жителей — как гром среди ясного неба. Утром они еще уезжали из дома на автобусах. А возвращаться пришлось уже пешком. Дальше Новосибирской маршрутки не ходят. Между тем, до микрорайона почти два километра. Как выяснилось, дорогу маршруткам перекрыли сотрудники ГИБДД. Переезд на ней признан опасным — там не работают светофоры и звуковая сигнализация.