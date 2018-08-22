Эко-картофель: свердловские аграрии мечтают накормить всю страну фиолетовыми чудо-клубнями

Экспериментальный сорт уже дал первый всходы

На картофельное дело пытаются взглянуть ученые и аграрии со всей страны. В регионе впервые проходит день картофеля. Говоря о проблемах со вторым хлебом, эксперты зрят в корень — точнее, в клубни. Более 80% семян, которые используют уральские фермеры, поступают из-за рубежа. Чтобы сеять свое, в Белоярском районе построили селекционный центр.

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Эко-картофель: свердловские аграрии мечтают накормить всю страну фиолетовыми чудо-клубнями