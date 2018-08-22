Черные выборы: от рук злоумышленников страдают причастные и их семьи

Разборки коснулись даже женщин-политиков

Такого разгула избирательной преступности, как в Екатеринбурге, говорят эксперты, нет ни в одном из городов России. От рук неизвестных пострадали представители нескольких партий. У одного из кандидатов в депутаты подожгли ворота дома, агитаторам разбивали лицо и спускали колеса машины. Многим штабистам поступают телефонные угрозы. Пострадавшие попытались вычислить, на кого зарегистрированы номера. Оказалось, что звонки могут поступать из колл-центра. Чтобы подстраховаться, участники предвыборной гонки отнесли заявления в полицию — правоохранители сейчас проводят проверку. Впрочем, несмотря на угрозы здоровью, с избирательной дистанции никто не сошел

Также в разделе Политика

В Екатеринбурге появилась «карта криминала»
20.08.2018
В Екатеринбурге появилась «карта криминала»
А был ли подкуп? Прокуратура проверит нарушения на праймериз Единой России
18.07.2018
А был ли подкуп? Прокуратура проверит нарушения на праймериз Единой России
Нарушения на выбор: в избирательную комиссию Екатеринбурга уже поступило 40 жалоб
21.08.2018
Нарушения на выбор: в избирательную комиссию Екатеринбурга уже поступило 40 жалоб
14 миллионов рублей потратят на камеры для избирательных участков Екатеринбурга
14.08.2018
14 миллионов рублей потратят на камеры для избирательных участков Екатеринбурга
Вчера
Черные выборы: от рук злоумышленников страдают причастные и их семьи