Черные выборы: от рук злоумышленников страдают причастные и их семьи

Такого разгула избирательной преступности, как в Екатеринбурге, говорят эксперты, нет ни в одном из городов России. От рук неизвестных пострадали представители нескольких партий. У одного из кандидатов в депутаты подожгли ворота дома, агитаторам разбивали лицо и спускали колеса машины. Многим штабистам поступают телефонные угрозы. Пострадавшие попытались вычислить, на кого зарегистрированы номера. Оказалось, что звонки могут поступать из колл-центра. Чтобы подстраховаться, участники предвыборной гонки отнесли заявления в полицию — правоохранители сейчас проводят проверку. Впрочем, несмотря на угрозы здоровью, с избирательной дистанции никто не сошел