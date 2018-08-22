Двоих подростков, подозреваемых в расправе над юношей- инвалидом, арестовали

13-летняя девочка, снимавшая избиение на телефон, могут временно изолировать

Эту жуткую историю несколько дней обсуждает весь Березовский. Встретив парня возле магазина, пятеро подростков позвали его выпить за гаражами. Но вместо этого жестоко избили. Единственная девочка в компании снимала издевательства на телефон. Несчастный юноша скончался после того, как ему наступили на горло. Предполагаемым обидчикам избирают меру пресечения. Фигуранты — несовершеннолетние, поэтому в первые же минуты журналистов просят удалиться из зала.

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