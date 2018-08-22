Двоих подростков, подозреваемых в расправе над юношей- инвалидом, арестовали

Эту жуткую историю несколько дней обсуждает весь Березовский. Встретив парня возле магазина, пятеро подростков позвали его выпить за гаражами. Но вместо этого жестоко избили. Единственная девочка в компании снимала издевательства на телефон. Несчастный юноша скончался после того, как ему наступили на горло. Предполагаемым обидчикам избирают меру пресечения. Фигуранты — несовершеннолетние, поэтому в первые же минуты журналистов просят удалиться из зала.