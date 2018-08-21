Совсем не куриная котлета. За юношу, которому угрожали сотрудники ЧОПа, вступились следователиКотлета из человека: сотрудники птицефабрики угрожали юноше расправой

За угрозы в адрес подростка охране придется ответить перед следователями

Хотели порадовать начальство, а теперь могут оказаться на скамье подсудимых. Охране Среднеуральской птицефабрики придется ответить за угрозы и незаконное удержание несовершеннолетнего. На это пожаловался юный активист, который распространял у предприятия листовки с информацией о вреде фабрики для окружающей среды

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