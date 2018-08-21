Под Екатеринбургом уничтожают памятник с тысячелетней историей

О разрушении объекта, которому, по данным археологов, более пяти тысяч лет, сообщили краеведы

Речь идет о культовом комплексе Сагра-2, расположенном на территории городского округа Верхняя Пышма. Близ охранной зоны памятника по лицензии будет вестись добыча щебня. Защитники старины опасаются, что вскоре прошлому там не останется места. Объект культурного наследия уже превратился в делянку. Тяжёлая техника проехалась прямо по вековым камням, не обратив внимания на предупреждения.

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Под Екатеринбургом уничтожают памятник с тысячелетней историей