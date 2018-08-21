Оплата на ходу вне закона

Водители маршруток, принимающие деньги за проезд во время движения, давно вызывают недовольство горожан

Кажется, деваться некуда, ехать надо, и обычно пассажиры закрывают на это глаза. Между тем, в других крупных городах заведена совсем иная практика оплаты проезда в автобусах малого класса. Можно воспользоваться опытом — и оплачивать проезд не на входе, а при выходе. Машина припаркована, и водитель отвлекается на дорогу. Но есть правила перевозок, говорят специалисты. В них четко прописаны действия водителя.

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