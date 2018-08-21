Нарушения на выбор: в избирательную комиссию Екатеринбурга уже поступило 40 жалоб

Самые безобидные из них — на незаконную агитацию

Но все чаще участники гонки заявляют о криминальных методах борьбы за власть, которые используют некоторые кандидаты. Этими случаями уже занимается полиция. Пока административные дела удалось возбудить лишь по семи фактам. Особое внимание правоохранительные органы уделяют жалобам на побои, поджоги автомобилей, порчу имущества.

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Нарушения на выбор: в избирательную комиссию Екатеринбурга уже поступило 40 жалоб