Месть жестока. Во дворе на ВИЗе, где стаффорд покусал пенсионерку, неизвестные разложили отраву

Новое противостояние между собаководами и теми, кто не рад соседству с четвероногими, назревает в Екатеринбурге. Во дворе на ВИЗе, где совсем недавно стаффорд покусал пожилую женщину, неизвестные разложили отраву. Среди жертв — совсем безобидный той-терьер. Владельцы теперь боятся выводить своих питомцев на улицу.