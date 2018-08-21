Месть жестока. Во дворе на ВИЗе, где стаффорд покусал пенсионерку, неизвестные разложили отраву

Жертвами неизвестных стали уже две собаки

Новое противостояние между собаководами и теми, кто не рад соседству с четвероногими, назревает в Екатеринбурге. Во дворе на ВИЗе, где совсем недавно стаффорд покусал пожилую женщину, неизвестные разложили отраву. Среди жертв — совсем безобидный той-терьер. Владельцы теперь боятся выводить своих питомцев на улицу.

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