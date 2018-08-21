Кажется, он застрял: водитель фуры не рассчитал габариты своей машины

Как рассказывают очевидцы, грузовик задел мост прицепом, при этом заблокировав движение на ЕКАД. Из-за необычного ДТП образовалась пробка в оба направления. Шоферу светит наказание за нарушение ПДД, ведь на мосту есть знак с указанием максимальной высоты проезжающих под ним автомобилей