Кажется, он застрял: водитель фуры не рассчитал габариты своей машины

Грузовик намертво встал под мостом на Компрессорном

Как рассказывают очевидцы, грузовик задел мост прицепом, при этом заблокировав движение на ЕКАД. Из-за необычного ДТП образовалась пробка в оба направления. Шоферу светит наказание за нарушение ПДД, ведь на мосту есть знак с указанием максимальной высоты проезжающих под ним автомобилей

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