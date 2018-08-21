Электронный гид: Екатеринбурге заработала первая информационная стела

В первую очередь, устройство полезно гостям города, — в нем есть карта, информация о заведениях, а со временем стела сможет рассказать, как и на чем добраться до нужной точки. Вместе с информационными стелами горожане могут протестировать и еще одну новинку — первый официальный городской букшеринг. Возле ЦПКИО поставили специальный антивандальный книжный шкаф. Пока в нем только 20 книг. Но организаторы призывают горожан пополнять коллекцию.