Старая новая башня: старинную постройку на Плотинке реконструируют

В середине прошлого века лестницу собрали наспех, чтобы обеспечить доступ наверх жильцам. Когда-то в баке жили люди. После войны жилыми стали чуть ли не все исторические здания в округе. Теперь на месте старой небезопасной лестницы появится новая, она вновь поведет людей наверх. Правда, не жильцов, а посетителей Музея истории Екатеринбурга.