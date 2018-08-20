Отгуляли: как в уральской столице отметили День города

Город отмечал свой день рождения с утра и до позднего вечера

Дождь и низкие температуры, хоть и внесли свои коррективы, но празднование Дня города не отменили. Прохладно в этот день у нас не впервые, а вот активностей и площадок было много новых. Горожане выбирали по душе. Наши коллеги на протяжении всего праздничного дня вещали для вас с одной из центральных крыш города, а еще прокатились по площадкам и посмотрели, какие из них оказались самыми востребованными.

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Отгуляли: как в уральской столице отметили День города