Отгуляли: как в уральской столице отметили День города

Дождь и низкие температуры, хоть и внесли свои коррективы, но празднование Дня города не отменили. Прохладно в этот день у нас не впервые, а вот активностей и площадок было много новых. Горожане выбирали по душе. Наши коллеги на протяжении всего праздничного дня вещали для вас с одной из центральных крыш города, а еще прокатились по площадкам и посмотрели, какие из них оказались самыми востребованными.