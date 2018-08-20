Екатеринбург прощается с Виталием Воловичем

На 91 году жизни скончался Виталий Волович. Меньше месяца назад его ждали на открытии персональной выставке в честь юбилея. Но из-за продолжительной болезни он так и не появился на публике. Всемирную славу уральскому художнику, прежде всего, принесли иллюстрации к средневековой литературе. Сегодня работы Воловича можно увидеть не только в Третьяковской галерее и Русском музее, но и в художественных собраниях Кёльна, Праги, Веймара. В Екатеринбурге, где художник провёл большую часть жизни, сегодня высказались за то, чтобы увековечить именем мастера одну из улиц города.