Юлия Скокова о Екатеринбурге и спортивной карьере

Прогулка с бронзовой призеркой Олимпийских игр в Сочи по конькобежному спорту

Юлия Скокова родилась она в неспортивной семье. Мама у нее – кондитер, папа – инженер-строитель. В большой спорт конькобежка пришла сама — первые шаги на льду сделала на центральном стадионе, а дальше ежедневно тренировалась на «Юности», где появилась первая в СССР конькобежная дорожка. Это случилось в 67 году. Свердловск единственный в Союзе принимал международные соревнования по конькобежному спорту. Юлия мечтает возродить традицию – построить новую ледовую арену для конькобежцев.

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Юлия Скокова о Екатеринбурге и спортивной карьере