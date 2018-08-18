Юлия Скокова о Екатеринбурге и спортивной карьере

Юлия Скокова родилась она в неспортивной семье. Мама у нее – кондитер, папа – инженер-строитель. В большой спорт конькобежка пришла сама — первые шаги на льду сделала на центральном стадионе, а дальше ежедневно тренировалась на «Юности», где появилась первая в СССР конькобежная дорожка. Это случилось в 67 году. Свердловск единственный в Союзе принимал международные соревнования по конькобежному спорту. Юлия мечтает возродить традицию – построить новую ледовую арену для конькобежцев.