В Екатеринбурге появился свой Монмартр

Цветы и музыка — что может быть прекрасней? Под аккомпанемент струнных и духовых инструментов краски кружатся в вальсе. Создавая благоухающие композиции, флористы вдохновлялись классикой. Французскими круассанами и свежесваренным кофе пахнет и на Уральском Монмартре. В него превратилась улица 8 марта. Здесь обосновались художники, которые несут изобразительное искусство в праздно гуляющие массы. Творцом здесь может стать каждый.