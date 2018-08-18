В Екатеринбурге появился свой Монмартр

В него превратилась улица 8 марта

Цветы и музыка — что может быть прекрасней? Под аккомпанемент струнных и духовых инструментов краски кружатся в вальсе. Создавая благоухающие композиции, флористы вдохновлялись классикой. Французскими круассанами и свежесваренным кофе пахнет и на Уральском Монмартре. В него превратилась улица 8 марта. Здесь обосновались художники, которые несут изобразительное искусство в праздно гуляющие массы. Творцом здесь может стать каждый.

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