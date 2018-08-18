На стыке спорта и искусства

Эти баскетбольные команды в своем рвении могут посоперничать с атлетами NBA. Однако, признаются игроки, до их уровня им ещё далеко. Впрочем, это не мешает баскетболистам-любителям получать удовольствие от игры. Алексей кидает мяч в кольцо уже 15 лет, но говорит, на Дне города играть куда сложнее, чем обычно. А те, кому не хватает роста, могут попробовать себя в зоне ГТО. Арбитры смотрят на силу рук, выносливость и гибкость.