На стыке спорта и искусства

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Екатеринбург в День города стал большой спортивной и танцевальной площадкой

Эти баскетбольные команды в своем рвении могут посоперничать с атлетами NBA. Однако, признаются игроки, до их уровня им ещё далеко. Впрочем, это не мешает баскетболистам-любителям получать удовольствие от игры. Алексей кидает мяч в кольцо уже 15 лет, но говорит, на Дне города играть куда сложнее, чем обычно. А те, кому не хватает роста, могут попробовать себя в зоне ГТО. Арбитры смотрят на силу рук, выносливость и гибкость.

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