Команда Сергея Карякина показала горожанам свои багги

На своих багги победитель ралли «Дакар-2017» занял первое место в категории в престижной международной гонке «Шелковый путь». Болид преодолел непростую трассу в пять с половиной тысяч километров в астраханских песках и черноземах центральной полосы России. Свою победу спортсмены посвятили заявке Екатеринбурга на право проведения Всемирной выставки «ЭКСПО-2025».