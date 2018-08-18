Городская свадьба связала вместе 26 пар

В новую жизнь молодожёны входят уверенной походкой. Сегодня у Александра и Евгении двойной праздник — день рождения семьи и города. Друзья и родственники не сдерживают эмоций — на глаз слезы радости. Этого дня жених и невеста ждали целых полгода. Праздновать один из самых главных дней в их жизни вместе с молодоженами будет весь Екатеринбург. Пара учавствует в ежегодном празднике — городской свадьбе. Запомнятся и эти 26 пар. Их имена навсегда войдут в историю города. Но перед тем, как выйти на главную сцену, молодожены внимательно слушают правила праздника. А их немало. Например, строгий дресс-код. Никакого креатива — только классика — белые платья и черные пиджаки.