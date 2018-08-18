Екатеринбург превратился в огромный театр под открытым небом

Три рок-н-рольных поросенка, куклы размером со спичечный коробок и японские марионетки

В День рождения города Исторический сквер превратился в настоящий театр под открытым небом. Играют в нем актеры из разных стран. Здесь можно увидеть и египетских музыкантов, и японских марионеток, и восточных красавиц. Большинство этих кукол театралы делали своими руками, стараясь удивить не только их внешним видом, но и движениями.

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Екатеринбург превратился в огромный театр под открытым небом