Екатеринбург превратился в огромный театр под открытым небом

В День рождения города Исторический сквер превратился в настоящий театр под открытым небом. Играют в нем актеры из разных стран. Здесь можно увидеть и египетских музыкантов, и японских марионеток, и восточных красавиц. Большинство этих кукол театралы делали своими руками, стараясь удивить не только их внешним видом, но и движениями.