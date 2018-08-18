День города открывали гимнами всех районов Екатеринбурга

Это, пожалуй, самая официальная часть праздника. Не то чтобы серьезная, но торжественная. На главной площади города звучат гимны всех районов Екатеринбурга. Так получилось, что это лето в Екатеринбурге — сплошной праздник. В июле уральская столица принимала гостей Иннопрома, в июне — чемпионата мира по футболу. Поэтому не удивительно, что флаг дня города выносят волонтеры мундиаля, которые, вполне возможно, передадут эстафетную палочку организаторам ЭКСПО-2025.