День города открывали гимнами всех районов Екатеринбурга

После открытия центр города превращается в уличный карнавал

Это, пожалуй, самая официальная часть праздника. Не то чтобы серьезная, но торжественная. На главной площади города звучат гимны всех районов Екатеринбурга. Так получилось, что это лето в Екатеринбурге — сплошной праздник. В июле уральская столица принимала гостей Иннопрома, в июне — чемпионата мира по футболу. Поэтому не удивительно, что флаг дня города выносят волонтеры мундиаля, которые, вполне возможно, передадут эстафетную палочку организаторам ЭКСПО-2025.

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