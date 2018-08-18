Большая стройка: каким станет Екатеринбург

Скайлайн — или силуэт города — картинка, которая нагляднее всего отражает, как год от года меняется Екатеринбург: вырастают одни здания, исчезают другие. Вместе со зданиями растут и амбиции застройщиков: каждый новый знаковый объект в перспективе точка притяжения для тысяч горожан и туристов. На большую игру рассчитывает и Ледовая Арена, способная в перспективе принять Чемпионаты Европы и мира, причем не только зимних видов спорта.