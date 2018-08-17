Видеоролики о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 вышли в финал фестиваля неигрового кино

Он пройдет в конце сентября в Каннах

Бороться за главный приз будут 4 ролика, которые предваряли выступления спикеров заявочного комитета перед делегатами генасамблеи международного бюро выставок. Победа в этом конкурсе станет еще одной, прекрасной возможностью напомнить о Екатеринбурге, как претенденте на проведение международной выставки в 2025-м году.

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Видеоролики о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 вышли в финал фестиваля неигрового кино