Бороться за главный приз будут 4 ролика, которые предваряли выступления спикеров заявочного комитета перед делегатами генасамблеи международного бюро выставок. Победа в этом конкурсе станет еще одной, прекрасной возможностью напомнить о Екатеринбурге, как претенденте на проведение международной выставки в 2025-м году.
Видеоролики о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 вышли в финал фестиваля неигрового кино
Он пройдет в конце сентября в Каннах
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Видеоролики о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 вышли в финал фестиваля неигрового кино