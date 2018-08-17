В Екатеринбурге автомобилистка снесла остановку с людьми

Кадры происшествия не для слабонервных

Серьезно пострадали два пенсионера — они в больнице. Еще один подросток от помощи медиков отказался. Виновница ДТП до сих пор не понимает, как все случилось. Говорит, ее машина будто взбесилась: сперва женщина въехала в авто, стоявшее впереди, потом помчалась задним ходом — и затормозила, только врезавшись в остановку.

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