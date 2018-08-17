Угнали под покровом ночи: из парка Победы на Уралмаше исчез танк

Сотрудники областного краеведческого музея конфисковали легендарный Т-34

На Уралмаше памятник Великой Отечественной войны простоял почти четверть века. И вот уже, казалось бы, закаменелую махину ничего не должно было сдвинуть с места. Если бы не новая обременительная страховка. Где теперь будут назначать свидания жители Уралмаша?

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Угнали под покровом ночи: из парка Победы на Уралмаше исчез танк