Угнали под покровом ночи: из парка Победы на Уралмаше исчез танк

На Уралмаше памятник Великой Отечественной войны простоял почти четверть века. И вот уже, казалось бы, закаменелую махину ничего не должно было сдвинуть с места. Если бы не новая обременительная страховка. Где теперь будут назначать свидания жители Уралмаша?
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