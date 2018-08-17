Перемещаться на велосипеде, отталкиваясь только ногами, придумали немцы еще пару сотен лет назад. Таким нехитрым способом они доставляли почту. Теперь физиологи говорят о том, что беговел — чуть ли не лучший способ физического развития ребенка с малых лет.
Пятилетний мальчик из Первоуральска выиграл всероссийские соревнования по беговелу
В мастерстве передвигаться на велосипеде без педалей ему не было равных
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