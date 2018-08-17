Пятилетний мальчик из Первоуральска выиграл всероссийские соревнования по беговелу

Перемещаться на велосипеде, отталкиваясь только ногами, придумали немцы еще пару сотен лет назад. Таким нехитрым способом они доставляли почту. Теперь физиологи говорят о том, что беговел — чуть ли не лучший способ физического развития ребенка с малых лет.