Бочки на обочине: гигантские адсорберы стали участниками аварии

В негабаритный груз влетела легковушка

300-тонное оборудование произвело настолько сильное впечатление на одного из водителей, что тот не справился с управлением. И врезался в автопоезд. ДТП случилось у границы Европы и Азии. Легковушка задела длинномер по касательной и ее отбросило в отбойник. Против трехсот-тонных бочек шанса у четырнадцатой не было. Автомобиль превратился в груду железа. Благо никто из водителей не пострадал. Напомним, за движением адсорберов Екатеринбург наблюдает уже третий день. В среду ночью их вывезли с Химмашзавода. И только сейчас автопоезд докатился до границы города. Гигантские бочки будут частью газопровода Северный поток 2.

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Бочки на обочине: гигантские адсорберы стали участниками аварии