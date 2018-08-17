Быстрый и вместительный: в ЕТТУ презентовали новый низкопольный трамвай

Вагоны 412-ой модели могут разгоняться до 75 километров в час и вмещать в себя до 178 человек. Но самое главное, что они будут приспособлены для людей с ограниченными возможностями и обеспечены новейшими средства защиты пассажиров. Правда, пока в новом вагоне вместо людей будут перевозить песок. Почему?