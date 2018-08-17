Быстрый и вместительный: в ЕТТУ презентовали новый низкопольный трамвай

Горожане смогут передвигаться быстрее, а главное — с комфортом

Вагоны 412-ой модели могут разгоняться до 75 километров в час и вмещать в себя до 178 человек. Но самое главное, что они будут приспособлены для людей с ограниченными возможностями и обеспечены новейшими средства защиты пассажиров. Правда, пока в новом вагоне вместо людей будут перевозить песок. Почему?

Также в разделе Дороги

По улицам Екатеринбурга провезут оборудование для газопровода «Северный поток 2»
10.08.2018
По улицам Екатеринбурга провезут оборудование для газопровода «Северный поток 2»
Ни пройти, ни проехать: жители дома на Белинского в тупике
03.08.2018
Ни пройти, ни проехать: жители дома на Белинского в тупике
Власти Екатеринбурга обещают жителям спокойный сон
09.08.2018
Власти Екатеринбурга обещают жителям спокойный сон
Неуправляемый трамвай без водителя промчался по центру Екатеринбурга
17.07.2018
Неуправляемый трамвай без водителя промчался по центру Екатеринбурга
Вчера
Быстрый и вместительный: в ЕТТУ презентовали новый низкопольный трамвай