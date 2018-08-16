Воры похитили целое предприятие, представившись сотрудниками мэрии

Они увезли десятки подержанных автомобилей с частной стоянки

Вот он был и вот его не стало. В микрорайоне Солнечный у екатеринбуржца похитили бизнес — целое предприятие, притом всё целиком и среди бела дня. Вадим Минибаев занимался разборкой на запчасти битых машин на вполне законных основаниях, но однажды, приехав к себе на работу, — не нашёл ничего, кроме мусора. Свидетели говорят, что бизнес украли чиновники. В полиции подчеркивают: не настоящие чиновники, а поддельные. Как такое вообще возможно, чтобы куда-то делось целое предприятие и его имущество?

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