Воры похитили целое предприятие, представившись сотрудниками мэрии

Вот он был и вот его не стало. В микрорайоне Солнечный у екатеринбуржца похитили бизнес — целое предприятие, притом всё целиком и среди бела дня. Вадим Минибаев занимался разборкой на запчасти битых машин на вполне законных основаниях, но однажды, приехав к себе на работу, — не нашёл ничего, кроме мусора. Свидетели говорят, что бизнес украли чиновники. В полиции подчеркивают: не настоящие чиновники, а поддельные. Как такое вообще возможно, чтобы куда-то делось целое предприятие и его имущество?