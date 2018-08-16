Почетные граждане. Кто они, чем заслужили и что наличие этого звания дает? Сегодня тремя почетными екатеринбуржцами стало больше. Их чествуют ежегодно в рамках празднования дня города. В честь юбилейной даты таких счастливчиков больше обычного: Павел Дацюк, Сергей Скуратов и Владимир Шахрин. Знак за заслуги перед Екатеринбургом получил и второй участник группы «Чайф» — Владимир Бегунов.
В Екатеринбурге наградили почётных горожан
В этом году вместо одного вручили сразу три почётных знака
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