В Екатеринбурге наградили почётных горожан

Почетные граждане. Кто они, чем заслужили и что наличие этого звания дает? Сегодня тремя почетными екатеринбуржцами стало больше. Их чествуют ежегодно в рамках празднования дня города. В честь юбилейной даты таких счастливчиков больше обычного: Павел Дацюк, Сергей Скуратов и Владимир Шахрин. Знак за заслуги перед Екатеринбургом получил и второй участник группы «Чайф» — Владимир Бегунов.