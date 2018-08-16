Три десятка узников свердловских колоний вышли на свободу досрочно

Новые нормы, которые условно называют «Законом «День за полтора», могут коснуться 4 тысяч осужденных. Суть изменений — в пересчете окончательного наказания в виде лишения свободы. Если раньше время, проведенное в СИЗО, просто вычиталось из назначенного срока, то теперь введен повышающий коэффициент. Дни в изоляторе отныне считаются более суровым наказанием, чем пребывание в колонии. Из-за этого в регионе уже освободили 22-х человек из колоний-поселений и одного — из колонии общего режима. Под своеобразную амнистию попали и шесть воспитанников Кировоградской воспитательной колонии.