Три десятка узников свердловских колоний вышли на свободу досрочно

Новый закон отменил равенство времени пребывания заключенных в СИЗО и тюрьмах

Новые нормы, которые условно называют «Законом «День за полтора», могут коснуться 4 тысяч осужденных. Суть изменений — в пересчете окончательного наказания в виде лишения свободы. Если раньше время, проведенное в СИЗО, просто вычиталось из назначенного срока, то теперь введен повышающий коэффициент. Дни в изоляторе отныне считаются более суровым наказанием, чем пребывание в колонии. Из-за этого в регионе уже освободили 22-х человек из колоний-поселений и одного — из колонии общего режима. Под своеобразную амнистию попали и шесть воспитанников Кировоградской воспитательной колонии.

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