Сломали ворота, оборвали провод: из города вывезли гигантский адсорбер для газопровода

Тёмная ночь, только ветер гудит в проводах и везут по городу гигантский — размером с кита — железный адсорбер. Это специальное оборудование, которое сделали для газопровОда «Северный поток-2» на уральском заводе химического машиностроения и теперь медленно-медленно, с черепашьей скоростью передвигают к месту строительства. Перемещение огромного промышленного оборудования стало чем-то вроде аттракциона. Посмотреть на то, как по улицам ходила-ходила гигантская махина, собрались сотни жителей Химмаша. Не обошлось и без потерь: огромный адсорбер уже на выезде с предприятия умудрился повредить ворота и порвать электропровода.