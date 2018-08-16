Сломали ворота, оборвали провод: из города вывезли гигантский адсорбер для газопровода

Перемещение огромного промышленного оборудования стало чем-то вроде аттракциона

Тёмная ночь, только ветер гудит в проводах и везут по городу гигантский — размером с кита — железный адсорбер. Это специальное оборудование, которое сделали для газопровОда «Северный поток-2» на уральском заводе химического машиностроения и теперь медленно-медленно, с черепашьей скоростью передвигают к месту строительства. Перемещение огромного промышленного оборудования стало чем-то вроде аттракциона. Посмотреть на то, как по улицам ходила-ходила гигантская махина, собрались сотни жителей Химмаша. Не обошлось и без потерь: огромный адсорбер уже на выезде с предприятия умудрился повредить ворота и порвать электропровода.

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Сломали ворота, оборвали провод: из города вывезли гигантский адсорбер для газопровода