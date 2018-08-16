Школа на улице Павла Шаманова стала одной из самых больших в России

Екатеринбуржцы продолжают получать подарки к грядущему Дню города. Сегодня символические ключи от строителей были вручены заведующей детского сада на Вторчермете и директору школы в Академическом. На улице Шаманова теперь — одна из самых больших школ в России. Рекорд стал возможен после введения в строй второй очереди 23-ей школы. За парты здесь теперь могут сесть больше пятисот первоклассников. Вместе обе очереди комплекса способны вместить 3 000 учеников. Это абсолютный рекорд для Екатеринбурга. Между зданиями учреждения расположены стадион с беговыми дорожками, футбольное поле, корт и гимнастический городок. А на улице Палисадной сдан детский сад №148 на 100 воспитанников. Район активно застраивается. И горожане постоянно требовали увеличения мест в дошкольных учреждениях. На сегодня вопрос с местами для дошколят на Вторчермете полностью закрыт.