Прокуратура нагрянула в детский спортивный клуб «Катюша»

Дети занимались в спортзале 181-ой школы и питались в местном кафе. После одного из обедов дети пожаловались на боль в животе и рвоту. Четверых малышей положили в больницу. У заболевших нашли острую кишечную инфекцию. Предположительно, ее переносчиком мог быть повар кафе. Сейчас его отстранили от работы и направили на обследование и лечение. В ходе проверки прокуратура возбудила административные дела. Следователи нашли нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. К примеру, в воде из 19-литровой бутылки, находящейся в спортивном зале школы № 181 количество микробов превышало норму в три раза. Кроме этого, в образовательном учреждении отсутствуют необходимые документы о безопасности бутилированной воды.