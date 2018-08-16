Неудачно посидел рядом: обвиняемый в педофилии фитнес-тренер предстал перед судом

Его обвиняют в педофилии после того, как он посидел на диване с маленькой девочкой

В Екатеринбурге начался суд по резонансному делу. Фитнес-тренера обвиняют в педофилии после того, как он посидел на диване с маленькой девочкой. Поводом стала видеозапись, сделанная осенью прошлого года в холле спортцентра, где работает мужчина. Интернет-пользователям, посмотревшим видео, не удалось разглядеть на нем ничего криминального. В отличие от следователей — мужчина находится в СИЗО уже 10месяцев. Виноват или оклеветали?

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