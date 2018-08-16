Интерактивный спектакль о Большом терроре разыграли на Московском тракте

19410 человек – столько жителей свердловской области стали жертвами репрессий. Это страшное число в огромной яме за городом видят участники нового исторического спектакля. Действо протекает отнюдь не на театральной сцене. Новая творческая форма призвана погрузить в прошлое: страшные события времен большого террора и не утихающая боль поколений.