Храм у Драмы не обсуждается: заседание градсовета по резонансной стройке не состоялось

У драмтеатра хотят построить православный небоскреб

Не классическую высотку, а гигантский храм имени Святой Екатерины. Сегодня проект должны были обсудить на заседании градостроительного совета при губернаторе — но не случилось. Презентацию перенесли на неопределенный срок. Как будет выглядеть будущий храм, понятно по эскизам, появившемся в сети. Его планируют выполнить в византийском стиле. Уже известны некоторые характеристики объекта — если проект будет одобрен в предложенном варианте, высота церкви составит 66 метров, ширина чуть больше 57-ми. Храм святой Екатерины, по задумке его создателей, должен стать подарком на 300-летний юбилей Екатеринбурга.

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Храм у Драмы не обсуждается: заседание градсовета по резонансной стройке не состоялось