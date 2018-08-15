Жители Химмаша сидят без горячей воды из-за возбудителей пневмонии и лихорадки

Как легионелла оказалась в трубах — выясняют специалисты

Чистота или здоровье? Перед жителям нескольких домов на Химмаше стоит непростой выбор. Они два месяца сидят без горячей воды из-за того, что в водопроводных трубах найдена легионелла. Как возбудитель целого ряда опасных заболеваний, включая питсбургскую пневмонию и понтиакскую лихорадку оказался в системе — выясняют специалисты. Но пока с заразой не справятся, людям придется сидеть без воды — ведь опасная бактерия хорошо распространяется в теплой и застойной среде. Чтобы избавиться от нее, теперь придется проводить химическую очистку теплообменников.

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Жители Химмаша сидят без горячей воды из-за возбудителей пневмонии и лихорадки