В Екатеринбурге открылся Бажов-Фест

Неожиданный взгляд художников на уральские мифы

Павлу Петровичу такое и не снилось: у нас в городе стартует Бажов-Фест. Открывает событие выставка в Центре современного искусства. Поэтому и представленные работы — это свежий взгляд авторов на мифотворчество 21 века. От добрых сказов Бажова, правда, не осталось и следа: здесь если и Хозяйка медной горы, то с тремя руками, а еще гробница, гигантские поганки и страшные существа, живущие в уральской деревне.

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