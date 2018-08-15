Скандально известная 4-я овощебаза вновь стала местом проведения спецоперации

Судебные приставы заставили продавцов покинуть первый этаж недостроенного здания

Владелец не имел права сдавать эти площади. Теперь здание опечатано, а торговцы подсчитывают убытки от внезапного выселения. Компенсировать им стоимость не до конца оказанной услуги арендодатель не собирается. Многих арендаторов такое положение дел не устраивает в корне. Продавцы не понимают, почему должны расплачиваться за недобросовестность владельцев.

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Скандально известная 4-я овощебаза вновь стала местом проведения спецоперации