Скандально известная 4-я овощебаза вновь стала местом проведения спецоперации

Владелец не имел права сдавать эти площади. Теперь здание опечатано, а торговцы подсчитывают убытки от внезапного выселения. Компенсировать им стоимость не до конца оказанной услуги арендодатель не собирается. Многих арендаторов такое положение дел не устраивает в корне. Продавцы не понимают, почему должны расплачиваться за недобросовестность владельцев.